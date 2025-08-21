Эту войну нужно заканчивать. Путин ничего не понимает, кроме силы и давления — Зеленский

Широкомасштабную войну в Украине нужно заканчивать. Глава Кремля Владимир Путин понимает только силу. Об этом сообщил президент Украины Владимир Путин в своем видеообращении.



«Эту войну надо завершать. Надо давить на Россию, чтобы война завершилась. Ничего, кроме силы и давления, Путин не понимает», — сообщил он.



По словам Зеленского, «мы делаем и будем делать все необходимое, чтобы защитить наше государство и защитить наших людей». При этом, Украина не ослабляет усилия в дипломатии и всех контактах с партнерами, чтобы все-таки состоялись именно такие переговоры, которые могут приблизить мир.



Сейчас работают советники по вопросам национальной безопасности. На своем уровне военные — Главком, Генеральный штаб — работают над военной компонентой гарантий безопасности Украины.



«Сейчас каждый день добавляет контуров будущей архитектуры безопасности для Украины. Оружие, финансирование, взаимодействие с нашими партнерами, силы на земле, в воздухе, на море. И каждый день будут новые шаги партнеров в поддержку Украины — у меня будет много дипломатической работы. Я благодарю всех, кто с нами, кто с Украиной», — резюмировал глава государства.



Напомним, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что один из вероятных вариантов завершения войны в Украине может предполагать замораживание конфликта вдоль нынешней линии фронта.

