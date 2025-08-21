Зеленский подписал закон: военные получат дополнительные 14 дней отдыха

Военные получат еще 14 дней отпуска. Фото: Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский 21 августа подписал закон, который предоставляет военнослужащим право на гарантированный отпуск на 15 из 30 дней ежегодного основного отпуска, остальные 15 дней предоставляются в зависимости от возможностей в подразделении. Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Павел Палиса.



Согласно документу, участники боевых действий теперь смогут получить дополнительные 14 дней отпуска, которые были неактивными во время военного положения.



Кроме того, контрактники 18-24, которые не имеют высшего образования и учатся, отныне будут иметь право на отпуск на сдачу экзаменов.



Закон вступает в силу через один месяц со дня его опубликования.



Ранее мы писали, что украинская армия уничтожает российских военных, которые просочились через линии обороны на Добропольском направлении.

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях