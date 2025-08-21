В течение ближайших двух недель станет известно, будет ли мир в Украине — Трамп

Американский президент обещает действовать иначе, если война не остановится. Фото: скриншот

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что в течение ближайших двух недель станет понятно, есть ли возможность достижения мира в Украине. Об этом он сказал в подкасте Тоԁԁ Starnes show.



«Через две недели мы узнаем, будет ли мир в Украине», — заявил глава президент.



По его мнению, после этого, возможно, придется изменить тактику.



Трамп добавил, что во время встречи в Вашингтоне «Зеленский выглядел очень хорошо».



Напомним, президент Америки Дональд Трамп пока отступает от мирных переговоров между Россией и Украиной. Трехсторонняя встреча состоится после того, как встретятся президент Украины Владимир Зеленский и глава Кремля Владимир Путин.



Кроме того, встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского, которую после саммита в Вашингтоне анонсировал Дональд Трамп, может состояться в Венгрии.

