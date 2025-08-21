Оккупированный город Енакиево попал под обстрел: есть жертвы, более 20 человек пострадали

Енакиево попало под обстрел. Фото: соцсети

Во временно захваченном городе Енакиево Донецкой области в четверг, 21 августа, произошел обстрел. Известно о двух погибших, кроме того, 21 житель пострадал. Об этом сообщил глава группировки «ДНР» Денис Пушилин.



По словам фейкового главы, мужчина 1975 года рождения и женщина 1952 года рождения погибли.



Кроме того, ранения различной степени тяжести получил 21 человек: подросток 2008 года рождения, мужчины 1948, 1966, 1973, 1976, 1991, 1992, 1976,1997, 1999, 2000, 1999 и 2006 годов рождения, женщины 1952, 1973, 1977, 1952, 1977, 1978, 1983 и 1992 годов рождения.





Повреждены девять жилых домов в Енакиево и Никитовском районе оккупированной Горловки.



Кроме того, дважды был атакован объект гражданской инфраструктуры в Калининском районе Горловки.



Ранее мы писали, что временно захваченный город Сватово Луганской области 22 июня попал под обстрел. Как известно, трое людей пострадали.

