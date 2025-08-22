Атака на Константиновку: обстрелы длились несколько часов, в городе значительные разрушения и есть раненый

Последствия атаки на Константиновку. Фото: Константиновская ГВА

22 августа российские оккупанты нанесли серию ударов по городу Константиновка Донецкой области. Об этом сообщил глава Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов.



Обстрелы длились несколько часов и привели к значительным разрушениям гражданской инфраструктуры. ВС РФ применяли FPV-дроны и авиабомбы ФАБ-250.



Повреждены частные и многоквартирные дома, магазин, здание «Укрпочты» и газопровод. В результате атаки один человек получил ранения.

Напомним, что сообщают о пропаже газа во всей Константиновке из-за этих российских ударов.