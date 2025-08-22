Обстрелы Константиновки: в городе горят многоэтажки, спасены два человека

Последствия удара по Константиновке. Фото: соцсети

22 августа в результате российских обстрелов в городе Константиновка возникли три пожара. Об этом в комментарии «Новостям Донбасса» сообщила спикер ГСЧС в Донецкой области Вероника Бахал.



По ее словам, загорелись пятиэтажный, девятиэтажный и десятиэтажный дома.



«В пятиэтажке спасены два человека из квартиры на четвертом этаже. Пожар потушили на площади 70 квадратных метров. В десятиэтажке горят балконы и квартиры. Из-за повторных обстрелов тушение пожаров в девятиэтажке и десятиэтажке приостановили. Информация о площадях пожаров и пострадавших устанавливается», – отметила Бахал.

Напомним, что 22 августа российские войска несколько часов обстреливали Константиновку, в результате чего в городе много разрушений и есть раненый.