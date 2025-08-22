Венгрия ожидает прекращения поставок нефти по «Дружбе» на пять дней

На пять дней прекращены поставки нефти в Венгрию и Словакию по нефтепроводу «Дружба» из-за атаки беспилотников на нефтеперекачивающую станцию в России

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что поставки нефти по нефтепроводу «Дружба» из России в Венгрию и Словакию из-за атаки Украины остановлены на пять дней.

Это уже третий перерыв за последние недели. Обе страны обратились в Еврокомиссию с просьбой гарантировать безопасность поставок, напомнив, что «ЕС направил на поддержку Украины сотни миллиардов евро».

«Давайте определимся: этими атаками Украина вредит не России, а главным образом Венгрии и Словакии. Нефтепровод “Дружба” незаменим для нашего снабжения энергоносителями, без него оно физически невозможно. Это прямая и неприемлемая атака на нашу энергобезопасность», — говорится в заявлении.

Напомним, украинские дроны ночью снова атаковали нефтеперекачивающую станцию «Унеча» в Брянской области России. Кадры пожара опубликовал командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди (позывной «Мадяр»).

Станция — один из важнейших узлов нефтепровода «Дружба». Через нее проходит транспортировка нефти к двум трубопроводам, а мощность перекачки достигает 60 млн тонн в год. Вся сеть тянется почти на 9 тысяч километров.