Украина вернула 65 своих граждан, депортированных из РФ и застрявших на российско-грузинской границе

65 граждан Украины вернулись домой с российско-грузинской границы после депортации из РФ. Фото: facebook Андрея Сибига

Украина вернула с российско-грузинской границы 65 своих граждан, депортированных из России. Часть из них несколько недель держали в подвале на КПП.

В числе возвращенных украинцев 10 женщин и восемь тяжелобольных. Все они находились в пункте пропуска «Дарьяли» «фактически в условиях гуманитарного кризиса, созданного действиями России», отметил глава украинского МИД Андрей Сибига.

По словам Сибиги, в предыдущие месяцы МИД Украины забрал из пункта пропуска «Дарьяли» 44 человека. Таким образом, общее количество украинцев, которых удалось вернуть, составило 109 человек.

Глава МИД Украины напомнил, что кризис на российско-грузинской границе начался во второй половине июня, когда Россия резко увеличила количество граждан Украины, депортируемых из страны.

«Украинская сторона уже обращалась публично с призывом в РФ отправлять их [депортируемых украинцев] прямо на границу Украины, а не Грузии. Это предложение остается в силе», — добавил Сибига.

С начала июня в тесном подвале без окон на погранпункте «Дарьяли», по данным российских журналистов, удерживали около 100 украинцев. В их числе были бывшие заключенные, депортированные из России после отбытия срока, и гражданские, выступавшие против российского вторжения в Украину. «Дарьяли» остается единственным пограничным пунктом, через который украинцы, выдворяемые из России, могут покинуть страну.