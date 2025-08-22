Армия РФ снова ударила по Константиновке: повреждены дома, есть погибшие

Последствия обстрела Константиновки. Фото: Константиновская ГВА

Ближе к обеду 22 августа российские оккупанты нанесли очередной удар по городу Константиновка Донецкой области. Об этом сообщил глава Константиновкой городской военной администрации Сергей Горбунов.



Повреждены два частных дома. В результате обстрела погибли два человека.

Напомним, что 22 августа российские войска несколько часов обстреливали Константиновку, в результате чего в городе много разрушений и есть раненый.



После этих ударов в Константиновке горят многоэтажные дома, спасены два человека.