Сегодня днем россияне обстреляли Семеновку Краматорской громады

Российские военные сегодня днем обстреляли Семёновку Краматорской громады Донецкой области. Фото: Краматорский пишет/Тelegram

В пятницу, 22 августа, в 13:28 российские военные произвели обстрел Семеновки Краматорской громады. Об этом сообщает канал «Краматорский пишет».

Предварительно, боеприпас РСЗО упал вблизи частного дома по улице Центральной. Зафиксированы повреждения жилого дома.

Отмечается. что в результате обстрела пострадавших нет.

«Из-за угрозы повторных ударов и активности вражеских БПЛА осмотр места происшествия невозможен», — пишет канал.

Напомним, в результате российского обстрела 22 августа в городе Константиновка Донецкой области была повреждена газораспределительная станция, принадлежащая ООО «Оператор газотранспортных систем Украины». Компания «Донецкоблгаз» официально сообщила о невозможности восстановить газоснабжение в Константиновке.