ВСУ уничтожили пункт управления БПЛА подразделения «Рубикон» и большой склад боеприпасов РФ на Донетчине

Удар по большому складу боеприпасов на оккупированной Донетчине. Фото: кадр из видео

Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины уничтожили пункт управления БПЛА российского подразделения «Рубикон» в оккупированной Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.



Также украинские военные уничтожили большой склад боеприпасов захватчиков.



«Боевая работа ракетных войск и артиллерии ВСУ продолжается постоянно», – отметили в ГШ.

