Под Венецией в ДТП погиб шестилетний мальчик

В Италии умер 6-летний украинец. Фото: итальянские СМИ

Неподалеку от итальянской Венеции машина сбила шестилетнего мальчика из Украины. Он умер в больнице. Об этом передает издание Ansa.



Источники в больнице сообщили, что ребенок попал в аварию в среду, 20 августа. Мальчик вместе с мамой переходил переходный переход в Санта-Мария-ди-Сала. Его отбросило на несколько метров от удара автомобиля. Мальчик находился в критическом состоянии.



21 августа у ребенка была зафиксирована смерть мозга, а вечером того же дня он умер.



Ребенок с мамой приехали в Италию, семья проживала вместе с другими украинскими семьями в бывшей приходской резиденции.



