Под Венецией в ДТП погиб шестилетний мальчик

Неподалеку от итальянской Венеции машина сбила шестилетнего мальчика из Украины. Он умер в больнице. Об этом передает издание Ansa.
Источники в больнице сообщили, что ребенок попал в аварию в среду, 20 августа. Мальчик вместе с мамой переходил переходный переход в Санта-Мария-ди-Сала. Его отбросило на несколько метров от удара автомобиля. Мальчик находился в критическом состоянии.
21 августа у ребенка была зафиксирована смерть мозга, а вечером того же дня он умер.
Ребенок с мамой приехали в Италию, семья проживала вместе с другими украинскими семьями в бывшей приходской резиденции.
Ранее мы писали, что «Газель» и российский военный КАМАЗ столкнулись на трассе под оккупированным Харцызском днем 20 августа. Также в аварию попало легковое авто.
Победим цензуру вместе!