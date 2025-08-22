Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе

Армия РФ атаковала Краматорск, трое раненых, есть повреждения

22 августа 2025, 18:16

Армия РФ атаковала Краматорск, трое раненых, есть повреждения

Россияне атаковали Краматорск. Фото: Вадим Филашкин Россияне атаковали Краматорск. Фото: Вадим Филашкин

Российские военные в пятницу, 22 августа, ударили по Краматорску Донецкой области. В результате атаки три человека получили ранения. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

По его словам, в городе прозвучало десять взрывов, под удар попал частный сектор.

«Среди раненых двое доставлены в травматологию в состоянии средней тяжести, один имеет легкие ранения», — уточнил он.

Филашкин добавил, что повреждены многочисленные дома.

Ранее мы писали, что ближе к обеду 22 августа российские оккупанты нанесли очередной удар по городу Константиновка Донецкой области. Повреждены два частных дома. В результате обстрела погибли два человека.

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Люди
Вадим Филашкин
Места
Краматорск Донецкая область
События
Война

Другие публикации

@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
21:23
Захваченная часть Донетчины попала под обстрел: сообщают о пострадавших
22:30
Оккупированный город Енакиево попал под обстрел: есть жертвы, более 20 человек пострадали
20:13
«ДНР» обещает воду жителям оккупации только после захвата всей Донецкой области
16:16
Макеевский родничок пересох: символ города остался без воды
08:54
В оккупированном Донецке дрон попал в частный дом: возник пожар
08:30
Оккупированный Севастополь был атакован беспилотниками: местные пишут об ударе по воинской части
23:14
В Кировском районе Донецка после атаки дрона загорелся промышленный объект
22:29
Из-за пожара в районе оккупированной Станицы Луганской введен режим ЧС
17:15
Дефицит бензина охватил захваченный Донбасс
15:29
Оккупированное Енакиево накрыла пыль от местного завода — ФОТО
14:56
В оккупации — смертельное ДТП с участием российских военных
20:02
Российский пропагандист едва не лишился глаз из-за воды в Донецке
16:23
От «города роз» до пакетов в унитазах: хроники водной катастрофы в Донецке онлайн (обновляется)
15:18
Дроны СБУ поразили два склада боеприпасов оккупантов на захваченной Луганщине
14:09
На оккупированной Луганщине растет лесной пожар: местные спасатели не справляются
13:35
Коррупция и «ЛНР»: за что уволили главу оккупированного Айдара
13:21
Оккупанты разграбили музеи на захваченной части Донбасса
13:17
На оккупированной Донетчине планировали опреснять воду из Азовского моря: не получилось
12:31
Силы обороны уничтожили грузовой поезд РФ с цистернами под Запорожьем
16:35
На оккупированной Луганщине горит лес — огонь подобрался к дачам (дополнено)
все новости
21:23
Захваченная часть Донетчины попала под обстрел: сообщают о пострадавших
20:46
Мужчины до 22 лет смогут выехать за границу: в Раду внесли законопроект
20:19
Трамп не хочет быть на встрече Зеленского и Путина
19:50
В Украину после 6 лет заключения вернулись три женщины, которых россияне задержали на захваченной Донетчине
19:31
Сигнал Трампу: Путин посетил родину советской атомной бомбы
18:59
В Польше откроют новый учебный полигон для украинских военных
18:16
Армия РФ атаковала Краматорск, трое раненых, есть повреждения
17:55
Под Венецией в ДТП погиб шестилетний мальчик
16:53
Украина получила от ЕС два транша на общую сумму 4,05 млрд евро — Свириденко
16:40
ВСУ уничтожили пункт управления БПЛА подразделения «Рубикон» и большой склад боеприпасов РФ на Донетчине
16:32
Оккупанты убили депутата сельского совета в результате обстрела в Константиновке
16:16
Лавров в интервью NBC заявил, что позиция Зеленского исключает встречу с Путиным
15:55
Зенитчики впервые сбили «Орлан», который нес FPV-дроны
15:49
«Время будто остановилось среди руин»: в ВСУ показали, как выглядит Покровск «до и после» сотен атак России
15:10
Сегодня днем россияне обстреляли Семеновку Краматорской громады
14:55
Армия РФ снова ударила по Константиновке: повреждены дома, есть погибшие
14:22
Украина вернула 65 своих граждан, депортированных из РФ и застрявших на российско-грузинской границе
14:15
Под Святогорском возник масштабный лесной пожар: спасатели тушат огонь второй день
14:00
ВСУ уничтожили пункт базирования российских БПЛА на аэродроме «Херсонес» в оккупированном Севастополе
13:49
Венгрия ожидает прекращения поставок нефти по «Дружбе» на пять дней
все новости
ВИДЕО
Удар по большому складу боеприпасов на оккупированной Донетчине. Фото: кадр из видео ВСУ уничтожили пункт управления БПЛА подразделения «Рубикон» и большой склад боеприпасов РФ на Донетчине
22 августа, 16:40
Разрушенный центр Покровска. Фото: кадр из видео «Время будто остановилось среди руин»: в ВСУ показали, как выглядит Покровск «до и после» сотен атак России
22 августа, 15:49
Операция ГУР на Донетчине. Фото: кадр из видео Спецназ ГУР не позволил российским войскам прорваться к границе Донетчины и Днепропетровщины
22 августа, 11:08
Пожар в многоэтажном доме по улице Громова в Константиновке после российского обстрела. Фото: Типичная Константиновка Российские военные утром обстреляли Константиновку: в городе пропал газ
22 августа, 09:38
Иллюстративное фото Дроны ВСУ снова атаковали нефтестанцию «Унеча» в Брянской области РФ
22 августа, 08:58
Телеграм-каналы сообщили об ударе по дислокации операторов дронов в Курской области России Об ударе по дислокации операторов дронов в Курской области РФ сообщили телеграм-каналы
21 августа, 16:55
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор