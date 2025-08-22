Армия РФ атаковала Краматорск, трое раненых, есть повреждения

Россияне атаковали Краматорск. Фото: Вадим Филашкин

Российские военные в пятницу, 22 августа, ударили по Краматорску Донецкой области. В результате атаки три человека получили ранения. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



По его словам, в городе прозвучало десять взрывов, под удар попал частный сектор.



«Среди раненых двое доставлены в травматологию в состоянии средней тяжести, один имеет легкие ранения», — уточнил он.



Филашкин добавил, что повреждены многочисленные дома.



Ранее мы писали, что ближе к обеду 22 августа российские оккупанты нанесли очередной удар по городу Константиновка Донецкой области. Повреждены два частных дома. В результате обстрела погибли два человека.

