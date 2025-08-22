Сигнал Трампу: Путин посетил родину советской атомной бомбы

Владимир Путин в Сарове (РФ)

Глава Кремля Владимир Путин вечером 22 августа прибыл в закрытый город Саров Нижегородской области, где с советских времен располагается один из ключевых центров разработки ядерного оружия. Поездка состоялась вскоре после заявления президента США Дональда Трампа о том, что Украина не сможет выиграть войну, ограничиваясь лишь обороной.



Визит Путина в Саров состоялся через неделю после саммита на Аляске, который в Вашингтоне презентовали как прорыв в попытках урегулировать войну. Однако отношения между Москвой и Вашингтоном вновь скатились к риторике ядерных угроз.



Согласно кадрам официальной хроники, Путина сопровождал начальник Генштаба Валерий Герасимов. В программе визита — возложение цветов к памятнику академику Юлию Харитону, общение с атомщиками и встреча с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным.



Харитон, которого называют «советским Оппенгеймером», вместе с Яковом Зельдовичем в конце 1930-х годов рассчитал цепную реакцию деления урана. Позже он возглавил КБ-11 в Сарове, где была создана первая советская атомная бомба, испытанная в 1949 году на Семипалатинском полигоне.



Накануне Трамп написал в своей соцсети Truth Social: «Очень трудно, если не невозможно, выиграть войну, не атакуя страну-захватчика... Нет шансов на победу!». Эти слова прозвучали на фоне застоя в переговорах о гарантиях безопасности для Украины. Москва, как следует из заявлений главы МИД Сергея Лаврова и публикаций зарубежных СМИ, добивается условий, схожих с положениями Стамбульских соглашений 2022 года, а также юридически закрепленного отказа от расширения НАТО на восток.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью американскому телеканалу NBC News заявил о том, что позиции Владимира Путина и Владимира Зеленского сейчас слишком далеки для того, чтобы встреча состоялась.

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что в течение ближайших двух недель станет понятно, есть ли возможность достижения мира в Украине.

Широкомасштабную войну в Украине нужно заканчивать. Глава Кремля Владимир Путин понимает только силу, заявил ранее президент Украины в своем видеообращении.

Напомним, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что один из вероятных вариантов завершения войны в Украине может предполагать замораживание конфликта вдоль нынешней линии фронта.