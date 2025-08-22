В Украину после 6 лет заключения вернулись три женщины, которых россияне задержали на захваченной Донетчине

Гражданские украинки впервые рассказали о пережитой неволе. Фото: Владимир Зеленский

Юлия Панина, Марина Березняцкая и Светлана Головань 14 августа вернулись из российского плена в рамках обмена. Российские оккупанты задержали их на захваченной Донетчине в 2019 году. Женщины рассказали, как пережили российскую неволю. Об этом передает «УП. Життя».



Россияне задержали Юлию Панину возле дома в Донецке, ее отвезли в здание ФСБ, а оттуда — в пыточную «Изоляция». По словам женщины, в последнем месте содержания были еще 6 девушек, которые до сих пор остаются в заключении.



«Мы с 2019 года ждали обмена. Но надежда таяла. И наконец произошло это чудо, что мы здесь. Но у нас еще остаются там девочки», — отметила она.



На момент задержания у Юлии была 13-летняя дочь.



До плена Марина Березняцкая была предпринимателем и имела свой приют для собак. Оккупанты ее задержали за якобы «сотрудничество со Службой безопасности Украины».



«Были допросы. Морально было очень тяжело (...) Я думаю, что каждой из нас давали силу наши семьи, которые нас поддерживали и верили, что все-таки этот ад закончится. У каждой из нас есть дети, которые ждут, когда ты позвонишь, и говорят: «Мам, мы тебя ждем, любим, ты у нас самая лучшая». Это самые главные слова, которые каждому хочется услышать. В любом случае, ты не имеешь права сдаваться», — рассказала Марина.



Что касается третьей женщины, Светланы Головань, которая родом из Новоазоавска, она занималась засолкой и продажей рыбы. Ее задержали в августе в собственной квартире. По ее мнению, ее захватили потому что у нее были родственники на подконтрольной Украине территории.



Ее дочерей вывез их отец в Мариуполь. Светлана боялась, что девочек могут отдать в детский дом.



Сейчас Аня и София проживают в Германии, до начала полномасштабной войны бывший муж Светланы вывез дочерей из Мариуполя в Хмельницкую область, а потом — в Германию.



Женщины были тронуты, когда увидели сколько людей вышли их встречать.



«Мы были очень удивлены, что вся Украина вышла. С места обмена в Чернигов нас встречали с флагами, нам махали руками... Было очень приятно», — сказала Юлия Панина.



Ранее мы писали, что 14 августа Украина вернула домой из российского плена наших защитников и гражданских в рамках обмена по формуле «84 на 84». Среди освобожденных гражданских есть и те, кто содержался россиянами еще с 2014, 2016 и 2017 годов, а среди освобожденных сегодня военных — защитники Мариуполя.

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях