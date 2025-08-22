Мужчины до 22 лет смогут выехать за границу: в Раду внесли законопроект

В Верховную Раду внесли законопроект, который имеет положение о разрешении мужчинам от 18 до 22 лет выезжать за границу. Об сообщил народный депутат и соавтор законопроекта Федор Вениславский, передает «Суспільне» и сайт Верховной Рады.



По словам Вениславского, данный законопроект является развитием инициативы президента Украины Владимира Зеленского о разрешении мужчинам до 22 лет выезжать за границу.



Кроме того, народный депутат Александр Федиенко подтвердил, что разрешить мужчинам до 22 лет может также Кабинет министров через утверждение постановления о правилах выезда из Украины во время военного положения.



На сайте Верховной Рады пока не опубликован текст законопроекта. В пятницу, 22 августа, он получен парламентом и передан на рассмотрение руководству.





Ранее депутат Алексей Гончаренко сообщал, что украинские юноши смогут выезжать за границу до достижения ими 22 лет, без дополнительных ограничений.

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях