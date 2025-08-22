Мужчины до 22 лет смогут выехать за границу: в Раду внесли законопроект

В Верховную Раду внесли законопроект, который имеет положение о разрешении мужчинам от 18 до 22 лет выезжать за границу. Об сообщил народный депутат и соавтор законопроекта Федор Вениславский, передает «Суспільне» и сайт Верховной Рады.
По словам Вениславского, данный законопроект является развитием инициативы президента Украины Владимира Зеленского о разрешении мужчинам до 22 лет выезжать за границу.
Кроме того, народный депутат Александр Федиенко подтвердил, что разрешить мужчинам до 22 лет может также Кабинет министров через утверждение постановления о правилах выезда из Украины во время военного положения.
На сайте Верховной Рады пока не опубликован текст законопроекта. В пятницу, 22 августа, он получен парламентом и передан на рассмотрение руководству.
Ранее депутат Алексей Гончаренко сообщал, что украинские юноши смогут выезжать за границу до достижения ими 22 лет, без дополнительных ограничений.
