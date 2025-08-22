Захваченная часть Донетчины попала под обстрел: сообщают о пострадавших

Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин в пятницу, 22 августа, сообщил, что некоторые населенные пункты оккупированной Донецкой области попали под обстрел. Пострадали четыре человека, среди них — ребенок.



По его словам, в Красногвардейском районе Макеевки при детонации взрывоопасного предмета ранения средней степени тяжести получил 13-летний мальчик.



Кроме того, в Петровском районе Донецка при детонации взрывоопасного предмета пострадал 34-летний мужчина. В поселке Доля городского округа Докучаевск из-за атаки ударного БПЛА пострадал мужчина 1989 года рождения.



Также в Центрально-Городском районе Горловки тяжелое ранение получил сторож медицинского учреждения — мужчина 1957 года рождения.



Фейковый глава добавил, что повреждены дома и объекты гражданской инфраструктуры.



Ранее мы писали, что во временно захваченном городе Енакиево Донецкой области в четверг, 21 августа, произошел обстрел. Известно о двух погибших, кроме того, 21 житель пострадал.

