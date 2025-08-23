За сутки на Донетчине погибли двое человек и пострадали семь в результате атак армии РФ

Россияне атаковали Донетчину. Фото: Вадим Филашкин

В Донецкой области за прошедшие сутки, 22 августа, погибли двое людей, еще семь человек — получили ранения. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



«За 22 августа россияне убили 2 жителей Донетчины: в Константиновке», — отметил он.



По словам Филашкина, еще 7 человек получили ранения в Константиновке, Дружковке и в селе Ясная Поляна.





С начала полномасштабной войны в Донецкой области погиб 3431 человек, получили ранений — 7877. Общее количество жертв россиян в Донецкой области подано без учета Мариуполя и Волновахи.



Ранее мы писали, что за 21 августа россияне ранили двух жителей Донецкой области.

