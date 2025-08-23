Силы ПВО сбили 36 из 49 дронов

ПВО сбила 36 дронов. Фото: Википедия

Российская армия в ночь на 23 августа запустила 49 БПЛА с четырех направлений. Противовоздушная оборона сбила 36 дронов. Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил.



«В ночь на 23 августа (с 22:40 22 августа) противник атаковал 49 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Шаталово, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ», — говорится в сообщении.





По состоянию на 08:30 противовоздушная оборона сбила 36 БПЛА типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов на севере, востоке и в центре страны.



Кроме того, зафиксировано попадание 13 БПЛА в 7 локациях в Донецкой, Днепропетровской и Сумской областях.



Ранее мы писали, что в Донецкой области за прошедшие сутки, 22 августа, погибли двое людей, еще семь человек — получили ранения.

