Войска РФ атаковали Донетчину за сутки более 60 раз: много повреждений

Россияне атаковали Донетчину. Фото: Вадим Филашкин

Российские оккупанты за прошедшие сутки, 22 августа, обстреляли ряд населенных пунктов Донецкой области. В результате ударов повреждены жилые дома. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



«Всего за сутки россияне 68 раз обстреляли населенные пункты Донетчины», — отметил он.



По словам Филашкина, под удары россиян попали три района:



Покровский район. В Доброполье повреждены 2 админздания и авто, в Светлом — дом. В Грузском Шаховской громады 4 дома разрушены и 7 повреждены.





Краматорский район. В Александровке повреждены 4 дома и нежилое здание. В Дружковке ранены 2 человека, повреждена многоэтажка. В Ильиновке поврежден дом. В Константиновке 2 человека погибли и 3 ранены, повреждены 13 многоэтажек, 10 частных домов, админздание, магазин и 2 газопровода.



Бахмутский район. В Северске повреждены 3 дома.



Ранее мы писали, что в Донецкой области за прошедшие сутки, 22 августа, погибли двое людей, еще семь человек — получили ранения.

