Ночью погиб украинский пилот истребителя МиГ-29

В ночь на 23 августа во время захода на посадку погиб пилот украинского истребителя МиГ-29 Сергей Бондарь. Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил.



«После выполнения боевого задания при заходе на посадку, погиб пилот истребителя МиГ-29 майор Бондарь Сергей Викторович, 1979 года рождения», — говорится в сообщении.



Причины и обстоятельства катастрофы устанавливаются.



