Оккупанты вчера массированно обстреляли Краматорск: в горсовете показали последствия

Российские военные 22 августа днем и ночью использовали 41 авиабомбу с управляемым модулем для ударов по территории Краматорской громады Донецкой области. Есть пострадавшие и повреждения. Об этом сообщили в Краматорском городском совете.
Значительное количество ударов пришлась по окрестностям громады.
В ведомстве уточнили, что ранены три человека (двое госпитализированы, один человек — на амбулаторном лечении).
Кроме того, повреждены 46 частных жилых домов (крыши, окна, фасады), повреждено 5 многоквартирных домов (окна, балконы), разрушено/повреждено 8 частных домов, повреждено 10 гаражей, два магазина и станция технического обслуживания.
Также было попадание в проезжую часть, вокруг мест обстрелов - повреждены линии электропередач, связи, Интернета.
Ранее мы писали, что российские оккупанты за прошедшие сутки, 22 августа, обстреляли ряд населенных пунктов Донецкой области. В результате ударов повреждены жилые дома.
Победим цензуру вместе!