Оккупанты вчера массированно обстреляли Краматорск: в горсовете показали последствия

Россияне атаковали Краматорск. Фото: Новости Донбасса

Российские военные 22 августа днем и ночью использовали 41 авиабомбу с управляемым модулем для ударов по территории Краматорской громады Донецкой области. Есть пострадавшие и повреждения. Об этом сообщили в Краматорском городском совете.



Значительное количество ударов пришлась по окрестностям громады.



В ведомстве уточнили, что ранены три человека (двое госпитализированы, один человек — на амбулаторном лечении).



Кроме того, повреждены 46 частных жилых домов (крыши, окна, фасады), повреждено 5 многоквартирных домов (окна, балконы), разрушено/повреждено 8 частных домов, повреждено 10 гаражей, два магазина и станция технического обслуживания.





Также было попадание в проезжую часть, вокруг мест обстрелов - повреждены линии электропередач, связи, Интернета.



Ранее мы писали, что российские оккупанты за прошедшие сутки, 22 августа, обстреляли ряд населенных пунктов Донецкой области. В результате ударов повреждены жилые дома.

