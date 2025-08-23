В Москве умер пропагандист Кирилл Вышинский. Фото: соцсети

В российской Москве умер исполнительный директор пропагандистского информационного агентства «Россия сегодня» Кирилл Вышинский. Об этом сообщило агентство «РИА Новости».



Ему было 58 лет. Причиной смерти в сообщении названа тяжелая и продолжительная болезнь.



Вышинский родился в Днепре, работал корреспондентом российской ВГТРК в Украине, а затем возглавлял «РИА Новости Украина». В мае 2018 года его задержали в Украине по обвинению в государственной измене, он провел около года в СИЗО. В сентябре 2019 года Вышинский был освобожден в рамках обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной.





После освобождения Вышинский стал исполнительным директором «России сегодня», в октябре 2023 года его назначили главным редактором радио Sputnik. На российском телевидении вел программу «Типичная Украина».



Пропагандист поддержал полномасштабное вторжение российских войск в Украину.

