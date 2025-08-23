Россия атаковала спасателей в Доброполье

Россияне атаковали Доброполье. Фото: ГСЧС

Вечером 22 августа российские оккупанты нанесли удар по городу Доброполье Донецкой области. В результате удара повреждена пожарно-спасательная часть. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.



«Личный состав не пострадал, пожарно-спасательная техника также осталась неповрежденной», — говорится в сообщении.





В ведомстве уточнили, что взрывной волной погнуло роллеты двух ворот гаража, выбито остекление оконных блоков, повреждены пять межкомнатных дверей и частично разрушен подвесной потолок.



Ранее мы писали, что российские военные 22 августа днем и ночью использовали 41 авиабомбу с управляемым модулем для ударов по территории Краматорской громады Донецкой области. Есть пострадавшие и повреждения.

