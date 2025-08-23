Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе

В Украину удалось вернуть из оккупации и РФ трех детей и молодого парня

23 августа 2025, 15:13

Из РФ в Украину удалось вернуть еще четырех наших граждан — трех детей и молодого парня. Об этом сообщил начальник ОП Андрей Ермак и обмудсмен Дмитрий Лубинец. 

По словам Ермака, российские оккупанты вывезли молодого парня незаконно вывезли из Алешковского детского дома-интерната сначала на временно оккупированную территорию, а потом — в Российскую Федерацию.

«Долгое время дети жили в разлуке с родными, не имея возможности выехать из-за опасности оккупации. Сегодня все они снова дома, в безопасности, на территории свободной Украины», — отметил он.

Обмудсмен добавил, что среди возвращенных — 6-летняя девочка. После развода родителей в 2022 году мать препятствовала ее общению с отцом. Впоследствии она выехала за пределы Украины и исчезла, а позже стало известно, что ребенок находится в России. В мае 2025 года мать умерла. После возвращения в Украину ребенок будет жить с отцом.

Всего с начала полномасштабного вторжения дома 1564 ребенка с оккупированной территории Украины и из РФ.

Ранее мы писали, что в Украину удалось вернуть четырех молодых людей и младенца, которые все время находились на захваченной территории. 

