Военные ликвидировали российских захватчиков в Донецкой области. Фото: скриншот

В Донецкой области пилоты-пограничники «Феникса» уничтожили российских оккупантов на мотоциклах. Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.



«Захватчики пытались убежать, однако им это не удалось. Уничтожено 4 мотоцикла, по меньшей мере 5 «байкеров», 2 грузовика и самоходную гаубицу «Мста-С», — говорится в сообщении.



Кроме того, украинские военные ликвидировали с десяток российских оккупантов.



Ранее мы писали, что подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины уничтожили пункт управления БПЛА российского подразделения «Рубикон» в оккупированной Донецкой области.

