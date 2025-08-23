Оккупанты продвинулись в Луганской области и Краматорском районе

Россияне продвинулись в Серебрянском лесничестве. Фото: скриншот

Российские военнослужащие продвинулись по нескольким направлениям в Донецкой области, и частично в Луганской области. Об этом передают военные аналитики украинского проекта DeeState.



«Враг продвинулся в Серебрянском лесничестве (Луганская область), вблизи Торского и Ямполовки (Краматорский район Донецкой области)», — говорится в сообщении.



Кроме того, по данным Генерального штаба, российские войска на Лиманском направлении провели 25 атак. Россияне пытались вклиниться в оборону в районах населенных пунктов Грековка, Зеленая Долина, Колодези, Торское и в сторону Ямполя и Серебрянки.





Напомним, что ВСУ отбили у российских войск большую часть села недалеко от границы Донетчины и Днепропетровщины.

