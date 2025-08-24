Партизаны сорвали переброску российских военных грузов под Мелитополем

«АТЕШ» заявило об уничтожении релейного шкафа на участке ж/д под Мелитополем. Источник: t.me/atesh_ua

Партизанское движение «АТЕШ» сообщило об ударе по логистике оккупантов на железной дороге в Запорожской области.

По информации организации, их агент уничтожил релейный шкаф на одном из участков железнодорожной линии неподалеку от Мелитополя. Этот маршрут активно используется российскими войсками для переброски военной техники, боеприпасов, личного состава и топлива.

В результате подрыва движение вражеских эшелонов оказалось задержано, что внесло сбой в планы российского командования на запорожском направлении.

«Жители временно оккупированных городов Запорожской области продолжают бороться за освобождение родного дома от российских захватчиков», — подчеркнули в «АТЕШ».

Напомним, во временно оккупированном населенном пункте Калиново Кадиевской городской громады Алчевского района Луганской области 22 августа прогремел взрыв. Детонация состоялась во дворе одного из домов, где находились шесть российских военных, трое погибли, еще двое — получили ранения.