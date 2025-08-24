На Курской АЭС снижена мощность энергоблока после атаки БПЛА

Курская АЭС

Курская АЭС после полуночи, 24 августа, подверглась атаке БПЛА, в результате чего мощность единственного работающего энергоблока была снижена на 50%.



Об этом сообщили в пресс-службе АЭС. По их данным, во время падения дрона, сбитого средствами ПВО, произошла детонация, которая повредила трансформатор собственных нужд станции. Локальное возгорание ликвидировано, пострадавших нет.



В настоящий момент на станции в работе остается блок №3, мощность которого уменьшена наполовину. Блок №4 находится в плановом ремонте, а энергоблоки №1 и №2 работают без генерации.

