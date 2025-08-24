Под Крымском сожгли вышку связи, используемую военными

Партизанское движение «АТЕШ» заявило об уничтожении сотовой вышки в Краснодарском крае.
По их данным, объект располагался недалеко от города Крымск и обеспечивал связью несколько воинских частей, а также логистические узлы, ведущие в Анапу и на Крымский мост.
«Наши агенты действовали быстро и четко — уничтожены не только трансформаторы, но и все оборудование внутри защищенного периметра», — говорится в заявлении движения.
По их информации, восстановление работы объекта займет не меньше месяца. Российским военным придется временно использовать альтернативные средства связи, которые, как утверждают в «АТЕШ», имеются далеко не во всех подразделениях.
