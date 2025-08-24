Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе

Зеленский: Донецк, Луганск и Крым вернутся в Украину

24 августа 2025, 12:34

Скриншот видео. Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official Скриншот видео. Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем независимости, подчеркнув, что страна будет иметь «достаточную силу и мощь, чтобы жить в безопасности и мире».

«Мы строим Украину, где наши дети и внуки будут отмечать День независимости на своей земле, под своими флагами, — сказал Зеленский. — В мире, в спокойствии, с уверенностью в будущем, с уважением и благодарностью всем, кто защитил Украину в этой войне за свободу».

В своем обращении президент Украины указал на нулевую точку расстояний к украинским городам — Донецку, Луганску и полуострову Крым.

Скриншот видео. Источник: t.me/V_Zelenskiy_officialСкриншот видео. Источник: t.me/V_Zelenskiy_official

«Эти обозначения напоминают нам, что все это — Украина. И там наши люди. И никакое расстояние между нами, никакая временная оккупация этого не изменит. Однажды это расстояние между украинцами исчезнет. И мы снова будем вместе одной семьей, одной страной. Это всего лишь вопрос времени», — подчеркнул Зеленский. 

Глава государства отметил, что именно ради этой цели стоит жить и бороться. «С праздником вас, великий народ великой страны! С Днем независимости! Слава Украине!» — обратился он к согражданам.

Украину также поздравили международные партнеры. Среди них — глава Еврокомисси Урсула фон дер Ляйен, канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Литвы Гитанас Науседа, премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, президентка Швейцарии Карин Келлер-Зуттер, король Великобритании Чарльз III.

