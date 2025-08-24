Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе

Украина объединяет: из оккупации поздравили с Днем независимости

24 августа 2025, 13:24

Оккупированный Алчевск. Источник: t.me/yellowribbon_ua Оккупированный Алчевск. Источник: t.me/yellowribbon_ua

Жители временно оккупированных городов Украины напомнили: несмотря на линии фронта и контроль российских войск, они остаются частью единой страны.

Ко Дню независимости украинцы из Севастополя, Симферополя, Ялты, Евпатории, Бахчисарая, Саки, Донецка, Мариуполя, Ждановки, Луганска, Алчевска, Волчанска, Должанска, Лутугина, Мелитополя, Энергодара, Бердянска, Скадовска, Геническа и Новой Каховки опубликовали фотографии и поздравления, наполненные украинскими символами.

Акцию организовало Движение сопротивления на временно оккупированных территориях «Желтая лента». В их сообщении сказано: «Верим в ВСУ и напоминаем, что в оккупации очень ждут Украину. И обязательно дождутся».

Активисты развесили на улицах городов желто-голубые символы, показывая, что люди под оккупацией не теряют веры и продолжают ждать возвращения Украины.

Источник: yellowribbon_ua

Источник: t.me/yellowribbon_ua

