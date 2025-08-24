Зеленский наградил Кита Келлога орденом «За заслуги»

Владимир Зеленский и Кит Келлог. Скриншот видео «Суспільне Новини»

Спецпосланник президента США Дональда Трампа генерал Кит Келлог принял участие в торжествах по случаю Дня независимости Украины. Об этом говорится в сообщении «Суспільне Новини».



Во время официальной церемонии президент Владимир Зеленский вручил Келлогу орден «За заслуги» I степени, отметив его вклад в развитие межгосударственного сотрудничества, укрепление украинского суверенитета и популяризацию Украины в мире.



Как сообщается, Келлог пробудет в Киеве до 25 августа и посетит молитвенный завтрак. Это уже второй его визит в Украину за лето: предыдущий состоялся 14 июля, когда генерал также встречался с президентом Зеленским.



На празднование Дня Независимости в украинскую столицу прибыли и представители других стран. Среди гостей — новый премьер-министр Канады Марк Карни, избранный на этот пост в 2025 году.

Напомним, в своем обращении Зеленский подчеркнул, что в Украину вернутся Донецк, Луганск и Крым.