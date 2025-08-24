Из российского плена вернулись 146 украинских защитников

Источник: t.me/V_Zelenskiy_official

Россия и Украина провели новый обмен военнопленными: каждая сторона вернула по 146 военнослужащих.

«Сегодня наши люди возвращаются домой», – сообщил в своем Телеграм-канале президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, среди освобожденных — воины Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, а также гражданские. Большинство из них находились в плену еще с 2022 года.

Глава государства подчеркнул, что обмены продолжаются. «И, возможно, это благодаря нашим воинам, которые пополняют обменный фонд для Украины», — добавил Зеленский.

Из российского плена домой вернулся украинский журналист Дмитрий Хилюк, которого оккупанты похитили в марте 2022 года. Также освобожден бывший мэр Херсона Владимир Николаенко, которого 18 апреля 2022 года похитили российские военные.

Обмен состоялся при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов. Российская сторона также сообщила о возвращении восьми жителей Курской области.

Напомним, 14 августа Украина вернула домой из российского плена наших защитников и гражданских в рамках обмена по формуле «84 на 84».