Норвегия и Германия оплатят Patriot для Украины

ПВО для Украины. Фото: Министерство обороны Норвегии

Норвегия и Германия договорились оплатить для Украины две системы ПВО Patriot, которые сейчас находятся на вооружении Германии, а также закупить ракеты к ним. Об этом заявили в Министерстве обороны Норвегии.

Кроме системы Patriot, Германия также профинансировала поставку радиолокационных станций TRML-4D от компании Hensoldt и современных комплексов ближней противовоздушной обороны Typhon-2, разработанных норвежской Kongsberg, говорится в сообщении.

«Основываясь на нашем прекрасном сотрудничестве с Норвегией, мы очень благодарны за участие в этой мере помощи и, таким образом, совместно значительно укрепим возможности противовоздушной обороны Украины», — отметил министр обороны Германии Борис Писториус.

Как сообщается, Patriot остается одной из самых эффективных систем защиты от российских ракет и дронов, а новые поставки значительно усилят украинскую ПВО.

Напомним, в ночь на 23 августа из запущенных армией РФ 49 БПЛА с четырех направлений, противовоздушная оборона сбила 36 дронов.