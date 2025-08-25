«Укрзализныця» выставит на торги часть своих производственных мощностей

Фото с официальной страницы «Укрзализныци»

«Укрзализныця» планирует осенью выставить на аукционы по аренде около 200 тыс. кв. м собственных производственных площадей в десяти областях Украины и Киеве, сообщает Forbes Ukraine. Речь идет примерно о 20% вагоноремонтных предприятий компании.



«Время действовать быстро», — отметил генеральный директор «Укрзализныци» Александр Перцовский во время встречи с представителями бизнеса, международных финансовых организаций и отраслевых ассоциаций 15 августа, пишет издание.



Сообщается, что до конца года чистый убыток в компании может достичь 18 млрд грн — почти втрое больше прошлогоднего. Основная причина — сокращение грузоперевозок, которые обеспечивают 80% дохода железной дороги. Их объем за время войны упал почти вдвое — до 160 млн тонн в год.

Ранее также сообщалось, что на фоне кризиса «Укрзализныця» сокращает персонал. В 2025 году расходы на зарплаты составляют 52% доходов предприятия. В прошлом году компания зафиксировала чистый убыток в 2,7 млрд грн, и теперь под угрозой увольнения находится около четверти административного персонала крупнейшего работодателя страны.