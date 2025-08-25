Оккупанты заявили о заходе в Константиновку: что на самом деле происходит на фронте в Донецкой области

Ситуация в районе Константиновки Донецкой области

Украинские силы продолжают наступательные действия на Покровском направлении в Донецкой области. По данным Института изучения войны, ВСУ освободили Михайловку и закрепились южнее Мирного и севернее Миролюбовки. Таким образом, линия фронта постепенно сдвигается, несмотря на то, что российская пропаганда отрицает продвижение Сил обороны в сторону Малиновки.

В то же время российские войска сохраняют активность: они атаковали вблизи Покровска, Родинского и Сухецкого, а также пытались развить наступление на нескольких участках — в районах Белицкого, Затышка, Новоэкономического и других населённых пунктов. Масштабность направлений атак показывает, что войска РФ пытаются распылить внимание украинской обороны, создавая давление по широкому фронту.

OSINT-аналитики проекта DeepState фиксируют, что Силы обороны освободили Новомихайловку и отбросили войска РФ в Зеленом Гаю.

Военная обстановка в районе Зеленого Гая

Военная обстановка в районе Новомихайловки

Вместе с тем оккупант сумел продвинуться в районе Удачного и неподалёку от Соболевки.

Войска РФ продвинулись в районе Удачного

Это свидетельствует о том, что обе стороны ведут маневренные бои, и фронт остаётся динамичным.



На Краматорском направлении за сутки произошло не менее 16 боестолкновений, главным образом в районе Часов Яра, а также на подступах к Предтечино, Марковому и Ступочкам.

Примечательно, что российские оккупационные медиа заявляют о заходе войск РФ в Предтечино на окраине Константиновки, утверждая, что «штурмовики двигаются вперёд, а другие подразделения расчищают путь с воздуха». Однако подтверждений этой информации со стороны Сил обороны Украины нет.

В целом ситуация на фронте характеризуется локальными успехами Украины на Покровском направлении и попытками России расширить давление сразу на нескольких участках, что указывает на продолжающуюся борьбу за контроль над ключевыми населенными пунктами Донецкой области.

Как сообщалось, российские оккупанты 25 августа в период времени с 11:20 по 12:00 совершили очередную авиационную атаку на Константиновку.

До полномасштабного вторжения РФ более 62 тысяч человек жили в городе Покровск Донецкой области. По состоянию на август 2025 года в городе остались около тысячи жителей.