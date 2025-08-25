Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе

На Чукотке РФ произошел взрыв на танкере: вспыхнул пожар, двое военных в реанимации

25 августа 2025, 16:29

На Чукотке РФ произошел взрыв на танкере: вспыхнул пожар, двое военных в реанимации

На танкере в 110 км от Анадыря произошел взрыв. Фото: телеграм-канал РФ Baza На танкере в 110 км от Анадыря произошел взрыв. Фото: телеграм-канал РФ Baza

Неподалеку от реки Анадырь на Чукотке РФ 25 августа на малом танкере «Онемен» произошел взрыв паров горючей жидкости. Разлива топлива не было. Известно, что два человека получили ранения. Об этом передают российские СМИ.

Инцидент произошел, когда судно, перевозившее бензин, находилось на реке Анадырь. После взрыва вспыхнул пожар, возгорание удалось потушить.

Пострадали капитан и практикант, они находятся в тяжелом состоянии в реанимации. По данным СМИ, одному из пострадавших провели трепанацию черепа.

Судно «Онемен» отбуксировано в порт.

Ранее мы писали, что 20 августа ГУР провело операцию и ракетой воздушного базирования уничтожило катер российских войск в Черном море недалеко от оккупированного села Железный Порт Херсонской области. 

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Места
Россия
События
Взрыв
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
14:46
Россия дала «зеленый свет» на вывоз украинских ресурсов из портов оккупированных Мариуполя и Бердянска
14:24
На оккупированной Луганщине сотни тысяч людей остались без воды — ОВА
13:40
Пропагандист из Волновахи: 12 лет за фейки и службу оккупантам
13:09
Луганские прокуроры доказали вину организатора мобилизации для РФ
10:59
Икона со взрывчаткой: ФСБ в оккупированном Крыму задержала женщину, которая якобы собиралась подорвать силовиков
08:33
Оккупанты подорвались, пытаясь снять украинский флаг в Олешках
13:24
Украина объединяет: из оккупации поздравили с Днем независимости
11:42
На захваченной Луганщине прогремел взрыв, погибли трое российских военных
21:23
Захваченная часть Донетчины попала под обстрел: сообщают о пострадавших
22:30
Оккупированный город Енакиево попал под обстрел: есть жертвы, более 20 человек пострадали
20:13
«ДНР» обещает воду жителям оккупации только после захвата всей Донецкой области
16:16
Макеевский родничок пересох: символ города остался без воды
08:54
В оккупированном Донецке дрон попал в частный дом: возник пожар
08:30
Оккупированный Севастополь был атакован беспилотниками: местные пишут об ударе по воинской части
23:14
В Кировском районе Донецка после атаки дрона загорелся промышленный объект
22:29
Из-за пожара в районе оккупированной Станицы Луганской введен режим ЧС
17:15
Дефицит бензина охватил захваченный Донбасс
15:29
Оккупированное Енакиево накрыла пыль от местного завода — ФОТО
14:56
В оккупации — смертельное ДТП с участием российских военных
20:02
Российский пропагандист едва не лишился глаз из-за воды в Донецке
все новости
18:01
Украинская авиация ударила по командному пункту войск РФ в оккупированном Соледаре: ликвидирован командир бригады
17:41
Россия распространяет фейк о том, что «бойцы ВСУ ради авто убили женщину и ребенка» в Покровске – ЦПД
17:18
ВСУ отбили наступление российской армии под Северском: уничтожена бронетехника оккупантов
17:17
В Славянске облили краской монумент Партизанской славы
16:29
На Чукотке РФ произошел взрыв на танкере: вспыхнул пожар, двое военных в реанимации
16:20
В Украине готовят эвакуацию 237 тысяч граждан
16:01
В Константиновке парамедики полиции спасали тяжелораненого
15:51
Оккупанты заявили о заходе в Константиновку: что на самом деле происходит на фронте в Донецкой области
15:43
В Донецкой области военнослужащий пытался продать оружия более чем на 1,7 млн гривен — ГБР
15:33
«Укрзализныця» выставит на торги часть своих производственных мощностей
15:30
Войска РФ сбросили авиабомбы на Константиновку: есть раненые и повреждения
14:46
Россия дала «зеленый свет» на вывоз украинских ресурсов из портов оккупированных Мариуполя и Бердянска
14:44
Артиллеристы превратили в пепел РСЗО и три гаубицы россиян
14:42
Украинские разведчики нанесли серию атак по военным целям в Крыму
14:24
На оккупированной Луганщине сотни тысяч людей остались без воды — ОВА
14:15
Бои на восточных окраинах Толстого: ВСУ уничтожают пехоту противника
13:47
Президент Польши наложил вето на законопроект о помощи украинским беженцам
13:40
Пропагандист из Волновахи: 12 лет за фейки и службу оккупантам
13:09
Луганские прокуроры доказали вину организатора мобилизации для РФ
12:41
Российские войска ударили по Лиманщине, вспыхнул пожар
все новости
ВИДЕО
Удар по командному пункту армии РФ в оккупированном Соледаре. Фото: кадр из видео Украинская авиация ударила по командному пункту войск РФ в оккупированном Соледаре: ликвидирован командир бригады
25 августа, 18:01
Парамедики спасли тяжелораненого. Фото: скриншот В Константиновке парамедики полиции спасали тяжелораненого
25 августа, 16:01
Украинские разведчики нанесли серию ударов по военным объектам в Крыму. Скришот видео ГУР МОУ Украинские разведчики нанесли серию атак по военным целям в Крыму
25 августа, 14:42
Скриншот видео. Источник: DeepStateUA Бои на восточных окраинах Толстого: ВСУ уничтожают пехоту противника
25 августа, 14:15
Скриншот видео ССО ВСУ показали видео борьбы Движения сопротивления в оккупации
25 августа, 12:17
Иллюстративное фото Икона со взрывчаткой: ФСБ в оккупированном Крыму задержала женщину, которая якобы собиралась подорвать силовиков
25 августа, 10:59

«Новости Донбасса» © 2025 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор