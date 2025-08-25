На Чукотке РФ произошел взрыв на танкере: вспыхнул пожар, двое военных в реанимации

На танкере в 110 км от Анадыря произошел взрыв. Фото: телеграм-канал РФ Baza

Неподалеку от реки Анадырь на Чукотке РФ 25 августа на малом танкере «Онемен» произошел взрыв паров горючей жидкости. Разлива топлива не было. Известно, что два человека получили ранения. Об этом передают российские СМИ.



Инцидент произошел, когда судно, перевозившее бензин, находилось на реке Анадырь. После взрыва вспыхнул пожар, возгорание удалось потушить.



Пострадали капитан и практикант, они находятся в тяжелом состоянии в реанимации. По данным СМИ, одному из пострадавших провели трепанацию черепа.



Судно «Онемен» отбуксировано в порт.



Ранее мы писали, что 20 августа ГУР провело операцию и ракетой воздушного базирования уничтожило катер российских войск в Черном море недалеко от оккупированного села Железный Порт Херсонской области.

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях