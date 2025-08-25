В Славянске облили краской монумент Партизанской славы

Монумент Партизанской славы в Славянске Донецкой области был облит красной краской. Фото: Новости Донбасса

Монумент Партизанской славы в городе Славянск Донецкой области, на котором изображены серп и молот, был облит красной краской в минувшие выходные.

Об этом сообщил корреспондент «Новостей Донбасса».

Также на монументе закрепили листы бумаги с напоминаниями о преступлениях тоталитарных режимов.

Монумент Партизанской славы (в народе — «Монумент Карнаухову») установлен рядом с корпусом факультета физического воспитания Славянского государственного педагогического университета.

Карнаухов Михаил Иванович (1893 – 1943) являлся основателем Славянского отдела НКВД (впоследствии ставший первым отделением милиции в городе).

В период нацистской оккупации города Карнаухов организовал партизанский отряд, который активно действовал на территории современных Славянска, Изюма, Лимана, Славянского района.

В декабре 1942 года Михаил Карнаухов попал в плен, в 1943 году он был расстрелян. Вместе ним были расстреляны еще несколько членов партизанского отряда, подпольщики города и района. Все они захоронены в братской могиле, на месте которой и установлен монумент.