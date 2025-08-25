На оккупированной Луганщине в школах начнут изучать новый предмет: над его разработкой работает РПЦ – ОВА

Школа в оккупированной Луганской области. Фото: глава группировки «ЛНР» Леонид Пасечник в Телеграм

С 2026 года добавят еще один предмет школьникам в оккупированной Луганской области. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Алексей Харченко.



По его словам, они будут изучать «духовно-нравственную культуру России».



«Этот предмет войдет в список обязательных в каждом общеобразовательном учреждении. Планируется, что его включат в программу 5-7 классов. Над разработкой учебника сейчас работают вместе с представителями российской церкви», – рассказал Харченко.

Напомним, что в оккупированной Луганской области закроют сеть колледжей и техникумов.