Зеленский: «Заявления россиян о том, что они готовы не захватывать дальше Украину – это не уступки»

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Президент Владимир Зеленский не считает уступками заявления российской стороны о том, что они «готовы не захватывать дальше Украину». Об этом завил сам Зеленский во время встречи в Киеве с министром финансов и вице-канцлером Германии Ларсом Клингбейлем, передает «Интерфакс-Украина».



По его словам, он не считает, что уступки в том, что россияне предлагают Украине выходить с территории, которую РФ не контролирует.



«Даже диалог об этом вне международного права», – отметил Зеленский.

Напомним, что Зеленский ответил, сколько времени понадобится России, чтобы полностью захватить Донбасс.