Войска РФ из артиллерии обстреляли Ямполь под Лиманом: есть погибшая и раненый

Ямполь. Фото: карта DeepState

25 августа российские оккупанты из артиллерии ударили по поселку Ямполь Лиманской территориальной громады. Об этом в комментарии «Новостям Донбасса» сообщила спикер Донецкой областной прокуратуры Анастасия Медведева.



По ее слова, в результате атаки погибла 69-летняя местная жительница.



«Получил черепно-мозговую и минно-взрывные травмы, осколочные ранения, сотрясение головного мозга и контузию мужчина в возрасте 61 года», – рассказала Медведева.

Напомним, что 25 августа войска РФ сбросили авиабомбы на город Константиновка Донецкой области, в результате чего есть раненые.