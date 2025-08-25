Российская музыка должна быть максимально ограничена в информационном пространстве Украины – языковой омбудсмен

Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская. Фото: Офис языкового омбудсмена

Распространение российской музыки в Украине – это фактически вызов национальной безопасности и культурной идентичности. Об этом интервью агентству «Интерфакс-Украина» заявила уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская.



По ее словам, российская музыка – особенно та, что создана или поддерживается людьми, открыто одобряющими агрессивную политику РФ – должна быть максимально ограничена в украинском информационном пространстве.



«Один из наиболее действенных путей – это обращение к монополистам и крупным мировым платформам с четкой позицией на основе украинского законодательства. В частности, в 15-й статье Закона «О культуре» прямо прописана невозможность выполнения песенного и другого культурного продукта гражданами России или поддерживающими агрессивную политику государства-агрессора. Именно на эту законодательную базу мы можем опираться, требуя от стриминговых платформ соблюдения наших национальных интересов. Кроме того, важно, чтобы такие инициативы поддерживались на уровне СНБО и других государственных органов. Это придаст им вес и официальный статус, что в свою очередь повысит шансы на успешное внедрение соответствующих ограничений», – убеждена Ивановская.



Омбудсмен считает, что блокирование российской музыки на популярных платформах – это необходимый шаг по защите культурного пространства Украины.



«В то же время этот процесс должен быть четко урегулирован, прозрачен и соответствовать законодательным нормам, чтобы мы не только отстаивали свои национальные интересы, но и действовали в рамках правового поля, вызывая понимание и поддержку как у граждан Украины, так и у международного сообщества», – добавила она.

Напомним, что 2 июля Кабинет министров Украины уволил Тараса Кременя с должности уполномоченного по защите государственного языка.