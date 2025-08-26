Украина призывает наказать РФ и иностранные компании за использование портов в оккупированных Мариуполе и Бердянске

Мариупольский морской порт. Фото: Википедия

Министерство иностранных дел Украины решительно осудило и назвало ничтожным распоряжение российского правительства, которым морские порты временно оккупированных украинских городов Бердянска и Мариуполя включены в перечень портов России, открытых для захода иностранных судов. Об этом говорится в заявлении МИД, опубликованном в понедельник, 25 августа.

В ведомстве заявили, что такие действия являются очередной попыткой Кремля легализовать оккупацию украинских территорий и закрепить незаконный контроль над ними.

«Указанное решение является вопиющим нарушением фундаментальных норм и принципов международного права, в частности: Устава ООН, который закрепляет принцип суверенитета государств и запрет на вмешательство во внутренние дела, Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, которая устанавливает, что регулирование судоходства в территориальных водах Украины принадлежит исключительно к её компетенции, резолюций Генеральной Ассамблеи ООН, которые подтверждают суверенитет Украины над всеми территориями в пределах ее международно признанных границ и решительно осуждают продолжающуюся российскую агрессию», — говорится в заявлении МИД.

Украина призвала международных партнеров ввести дополнительные санкции против российских физических и юридических лиц, иностранных компаний, а также судов, которые будут участвовать в коммерческой деятельности в портах Бердянска и Мариуполя.

Ранее сообщалось, что Россия открыла для иностранных судов захваченные порты Мариуполя и Бердянска, чтобы активнее вывозить украденные в Украине ресурсы.