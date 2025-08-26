Россия усиливает присутствие на Бердянском направлении — Андрющенко

Россия продолжает перебрасывать свои подразделения в Бердянском направлении. Количество и плотность техники там заметно растут, сообщает Telegram-канал «Андрющенко-Time».

В то же время, по словам автора канала, ситуация больше напоминает плановую ротацию, чем усиление за счет новых резервов.

На карте последних ударов по тылам российской армии за 48 часов, опубликованной руководителем Центра изучения оккупации Петром Андрющенко, зафиксированы активные атаки по Донецкой агломерации и по всей территории Запорожской области, где сосредоточены склады и базы противника. Подтверждено также поражение объектов в Ростовской области и Волгограде.

Источник: t.me/andriyshTime

При этом в Мариуполе и Бердянске по-прежнему сохраняется «тишина». «Пора уже дотянуться до дальнего тыла и приазовских лагерей подготовки. Результаты будут ощутимы сразу», — пишет «Андрющенко-Time».

Напомним, в оккупированной Макеевке прогремели взрывы: сообщают об атаке дронов.