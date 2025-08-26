В Донецкой области за сутки россияне убили одного человека и ранили 6 гражданских

Россияне атаковали Донетчину. Фото: Вадим Филашкин

В Донецкой области за прошедшие сутки, 25 августа, погиб один человек в Ямполе, также шесть жителей пострадали. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



«За 25 августа россияне убили 1 жителя Донецкой области: в Ямполе», — отметил он.



По словам Филашкина, еще 6 человек получили ранения.





С начала полномасштабной войны в Донецкой области погибли 3434 человек, получили ранения — 7886. Общее количество жертв россиян в Донецкой области подано без учета Мариуполя и Волновахи.



Ранее мы писали, что 25 августа российские оккупанты из артиллерии ударили по поселку Ямполь Лиманской территориальной громады.

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях