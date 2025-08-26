Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе

В Офисе президента Польши ответили на заявление о риске отключения Starlink для Украины

26 августа 2025, 09:25

В Офисе президента Польши ответили на заявление о риске отключения Starlink для Украины

26 августа 2025, 09:25

Польша не будет отключать терминалы Starlink для Украины. Иллюстративное фото Польша не будет отключать терминалы Starlink для Украины. Иллюстративное фото

Отмена помощи украинским беженцам в Польше не приведет к отключению интернета Starlink в Украине, который финансирует польская сторона. Об этом в понедельник, 25 августа, заявил руководитель Офиса президента Польши Збигнев Богуцкий в социальной сети Х.

Он опроверг заявление министра цифровизации страны Кшиштофа Гавковского о риске отключения терминалов Starlink, так как Польша якобы не сможет оплачивать услуги из-за вето на закон о помощи украинским беженцам, наложенного президентом Польши Каролем Навроцким.

«Вето не отключает Украину от интернета Starlink, поскольку расходы на это подключение финансируются на основе положений действующего законодательства, а проект, поданный в Сейм президентом Республики Польша, поддерживает это положение дел», – написал Богуцкий.

Он отметил, что парламент «эффективно» рассмотрит президентскую инициативу в сентябре, то есть до истечения предельного срока. В соответствии с действующим законодательством Польши, поддержка обеспечения связи Starlink предоставляется до 30 сентября 2025 года.

У Навроцкого также опровергли заявление Гавковского о «конце поддержки хранения данных украинской администрации в безопасном месте».

Богуцкий обвинил министра цифровизации страны, который назвал вето Навроцкого «подарком для Путина», в манипуляциях и дезинформации.

Напомним, 25 августа президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на закон о помощи определённой категории украинских беженцев. Он заявил, что социальные выплаты 800+ злотых должны получать только те украинцы, которые работают в Польше, и пообещал подготовить собственный законопроект.

