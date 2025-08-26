Россия запустила по Украине 59 дронов: ПВО сбила 47 целей

ПВО сбила 47 БПЛА. Фото: Википедия

Российские оккупационные войска в ночь на 26 августа обстреляли Украину с помощью 59 БПЛА с четырех направлений. Противовоздушная оборона сбила 47 дронов. Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил.



«В ночь на 26 августа (с 19:00 25 августа) противник атаковал 59-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Курск, Шаталово, Брянск, Приморско-Ахтарск — РФ», — говорится в сообщении.





По состоянию на 09:00 противовоздушная оборона сбила 47 вражеских БПЛА типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов на севере и востоке страны.



В ведомстве уточнили, что зафиксировано попадание 12 БпЛА на 9 локациях.



Ранее мы писали, что в Донецкой области за прошедшие сутки, 25 августа, погиб один человек в Ямполе, также шесть жителей пострадали.

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях