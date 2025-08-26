Орбан пригрозил Зеленскому «последствиями» за слова о нефтепроводе «Дружба» — СМИ

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото: Yahoo News

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что «открытые нападки» и угрозы президента Украины Владимира Зеленского в адрес его страны «не останутся без последствий». Об этом пишет венгерская газета Magyar Nemzet.

«Это были напряженные выходные. Президент Зеленский открыто угрожал Венгрии. Он признал, что газопровод “Дружба” не работает, потому что мы не поддерживаем их членство в ЕС. Это также свидетельствует о том, что венгры приняли правильное решение», — отметил Орбан.

Он также отметил, что Украина «не может попасть в ЕС путем шантажа, бомбардировок и угроз».

«Тень от слов Зеленского будет длинной», — отметил он.

Напомним, Силы обороны Украины атаковали нефтепровод «Дружба» в РФ, по которому Словакия и Венгрия получают российскую нефть, по меньшей мере трижды — 13, 18 и 22 августа.

22 августа глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что ремонт поврежденного нефтепровода «Дружба» займет не менее пяти дней.

В тот же день Министерства иностранных дел Словакии и Венгрии пожаловались Еврокомиссии из-за атак и повреждения нефтепровода «Дружба», по которому эти две страны получают российскую нефть.

24 августа Петер Сийярто заявил, что Владимир Зеленский в День Независимости Украины озвучил «грубые угрозы в адрес Венгрии» и что Украина «начала серьезные атаки» на энергетическую безопасность Венгрии, нанося удары по инфраструктуре нефтепровода «Дружба» на территории РФ.