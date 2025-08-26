Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе

26 августа 2025, 14:16

Украинские бойцы объяснили, зачем взорвали здание бассейна в Торецке

Саперы штурмового полка «Цунами» бригады особого назначения «Лють» Национальной полиции Украины уничтожили в Торецке стратегически важный объект, чтобы тот не достался российским оккупантам. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

Оккупанты обустроили штаб в здании старого бассейна. Оттуда войска РФ могли скрыто выдвигаться почти вплотную к украинским позициям, пояснили в пресс-службе. Из-за потенциальной угрозы руководство бригады решило разрушить объект и лишить противника «козырей».

«Чтобы заложить взрывчатку, саперы под прикрытием бронетехники вышли непосредственно на линию фронта. Операция была сверхсложной, рискованной — и феерически успешной», — подытожили в Нацполиции.

 

Ранее в сети появилось видео, на котором российские военные идут по разрушенному Торецку. 

